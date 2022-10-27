Büyük Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’na atfedilen Sultangazi Belediyesi Kültür ve Sanat Sezonu, özel bir programla kapılarını açtı. Açılışta sahne alan Esat Kabaklı, en güzel türkülerini Sultangazililer için söyledi.

Büyük Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’na atfedilen Sultangazi Belediyesi Kültür ve Sanat Sezonu, özel bir programla kapılarını açtı. Açılışta sahne alan Esat Kabaklı, en güzel türkülerini Sultangazililer için söyledi.

Sultangazi Belediyesi, tiyatro, seminer, söyleşi, sempozyum, konser, sinema gösterimi gibi bir çok etkinliği ilçe halkıyla buluşturmaya devam ediyor. Türkiye’nin gelmiş geçmiş en değerli ozanlarından birisi olan Aşık Veysel’in adını taşıyan kültür-sanat sezonunun açılışı özel bir etkinlikle gerçekleştirildi. Açılışa gelen misafirler, yedi yaşında çiçek hastalığından görme yetisini kaybeden Aşık Veysel’in gönül gözünü sembolize eden karanlık koridordan geçerek salona alındı.

Sultangazi Belediyesi Nikâh Sarayı’nda gerçekleştirilen Aşık Veysel Kültür ve Sanat Sezonu açılış törenine Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu ile eşi Gülsüm Yiğitoğlu, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“İlçemizi kültür, sanat ve bilimle donatıyoruz”

Program, Aşık Veysel’in hayatını anlatan belgesel film gösterimi ile başladı. Daha sonra Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, törenin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Sultangazi’nin kültür, sanat ve bilimle anılması için birçok hizmeti ilçe sakinleriyle buluşturduklarının altını çizdi. Her şeyin başının eğitim olduğunu belirten Başkan Dursun, kültürel aktivitelerin eğitimi destekleyen en önemli unsurlar olduğunu vurguladı. Başkan Dursun, “Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana kendine güvenen, donanımlı, ayakları yere basan bir neslin yetişmesi için kültür-sanat faaliyetlerimize ayrı bir önem veriyoruz. Böylece özellikle gençlerimize sosyalleşirken yeteneklerinin artacağı alanlar açıyoruz. İlçemizi sadece binalarla değil, kültür, sanat ve bilimle donatıyoruz” diye konuştu.

Anadolu’nun önemli değeri: Aşık Veysel

Başkan Dursun, kültür-sanat sezonunu neden büyük usta Aşık Veysel Şatıroğlu’na atfettiklerini de şöyle açıkladı: “Daha önce; eserleriyle ilçemize de çok büyük katkıları olan büyük usta Mimar Sinan’a, tıp tarihine damga vuran İbn-i Sina’ya, İslam medeniyetinin altın çağının kaşifi, bilim tarihçisi Prof. Dr Fuat Sezgin’e kültür-sanat sezonlarımızı atfetmiştik. Bu yıl ise, sazının her teline Anadolu’yu işleyen, dünyayı, insanı, sevgiyi gönül gözüyle yorumlayan güzel insan Aşık Veysel’in vefatının 50. yıl dönümü dolayısıyla kültür-sanat sezonumuza büyük ustanın adını vermiş bulunuyoruz. Dün de değerli ozanımızın doğum günüydü. Bu topraklar için çok şeyler yapmış, gönül gözüyle görerek çok işler başarmış Sivaslı halk ozanımızın ismini bu kültür-sanat sezonumuza verdik. Bir yıl boyunca kültür merkezlerimizde, alanlarımızda değerli ozanımızı anacağız. En önemli sorumluluklarımızdan biri, geçmişimizi, bu toprakların yetiştirdiği önemli şahsiyetleri gençlerimize aktarmak, onları bu tarih bilinciyle yetiştirmektir. Bizler de, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi, bu kültür-sanat sezonumuzda da değerli bir şahsiyetimizi, Aşık Veysel’i gençlerimize anlatacağız. Bu vesile ile Aşık Veysel’i saygı ve rahmetle anıyor, bu sezonun açılışını gerçekleştirmekten onur duyuyoruz” diye konuştu.

“Değerlerimizi gençlerimize, insanlarımıza anlatmak çok önemlidir”

Topraklarımızda yetişen değerli isimlerin yeni nesillere anlatılmasının çok önemli olduğunu söyleyen Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, “Sayın Belediye Başkanımız, geçtiğimiz kültür-sanat sezonlarına, topraklarımızın yetiştirdiği çok değerli şahsiyetlerin isimlerinin verildiğini söyledi. Bu sezonumuza da, topraklarımızın yetiştirdiği bir başka kıymetli şahsiyetin, Âşık Veysel’in ismi verildi. Bu değerlerimizi gençlerimize, insanımıza böyle güzel bir şekilde anlattıkları için ben, Belediye Başkanımıza ve ekibine gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

“Aşık Veysel’i daima hatırlayacağız”

Konuklara hitap eden AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, “Gönül gözüyle baktığı dünyamızı dizeleriyle, eserleriyle, nefesiyle aydınlatan büyük halk ozanımız Âşık Veysel Şatıroğlu’nu unutmadık, unutmayacağız. Âşık Veysel’in adını taşıyan bu kültür-sanat sezonunda çok değerli etkinlikler gerçekleşecek. Yeni kültür-sanat sezonumuz ilçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Esat Kabaklı sahne aldı

Konuşmaların sonrasında Türk Halk Müziği’nin usta ismi Esat Kabaklı sahne aldı. Kabaklı, Aşık Veysel’in birbirinden güzel eserlerinden bazılarını ve en sevilen türkülerini Sultangazililer için seslendirdi. Ünlü sanatçı Kabaklı, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Kültür-Sanat Sezonu bu yıl da dopdolu

Aşık Veysel Kültür ve Sanat Sezonu, 7’den 70’e her yaştan vatandaşın ilgisini çekecek etkinlikleriyle bu sezon da dolu dolu geçecek. Yetişkin tiyatrolarından çocuk tiyatrolarına, söyleşilerden seminerlere, konserden sinemaya birçok alanda gerçekleşecek etkinliklerle hem çocuklar hem de yetişkinler keyifli zaman geçirecek.