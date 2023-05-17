Anadolu Üniversitesi’nde UNESCO 2023 Aşık Veysel’i Anma Yılı etkinlikleri çerçevesinde Aşık Veysel’i Anma Konseri gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen Aşık Veysel’i Anma Konseri Öğrenci Merkezi Salon 2016’da müzikseverlerle buluştu. UNESCO 2023 Aşık Veysel’i Anma Yılı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen konsere birçok ziyaretçi ve davetli katıldı. Konserde Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim elemanı Öğr. Gör. Gonca Çiçek ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim elemanı Arş. Gör. Tolgahan Tiktaş bağlamalarıyla Aşık Veysel’in; Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana, Çırpını İçinde Döndüğüm Deniz, Derdimi Dökersem Derin Dereye, Dost Dost Diye Nicesine Sarıldım ve Güzelliğin On Para Etmez gibi eserlerini seslendirdi.