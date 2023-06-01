Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenecek Uluslararası Şiir Buluşması çerçevesinde açılan Aşık Veysel Kolaj Sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin Eskişehir’i dünyaya tanıttığı 3 uluslararası sanat etkinliğinden biri olan Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve direktörlüğünü Haydar Ergülen’in yaptığı 11. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması etkinliği, 01-04 Haziran tarihleri arasında ulusal ve yabancı 24 şairin katılımıyla gerçekleştirilecek.

11. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, Özdilek Sanat Merkezi’nde Portekiz, İtalya, Romanya, Sırbistan ve Türkiye’den katılan şairlerin gerçekleştireceği çeşitli oturumlar ve etkinlikler ile bu yıl da dopdolu olacak. Buluşma çerçevesinde Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü tarafından hazırlanan Aşık Veysel Kolaj Sergisi, Özdilek Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerini bekliyor. Sergi 01-04 Haziran tarihlerinde gezilebilecek.