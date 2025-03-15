Aydın’ın Germencik ilçesinde saz ve söz ustası Aşık Veysel, vefatının 52. yılında Germencik Belediyesi tarafından düzenlenen konserde türkülerle anıldı.

Halk arasında Aşık Veysel olarak bilinen saz ve söz ustası Veysel Şatıroğlu’nun vefatının 52. yılında Germencik’te bir anma konseri düzenlendi. Germencik Belediyesi koordinesinde düzenlenen konserde usta sanatçı türkülerle anıldı. İzmir Devlet Türk Dünyası ve Müzik Topluluğu tarafından verilen "Bir Avuç Toprak Aşık Veysel; Anadolu’nun Gönü Gözü’ konserine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Ustanın birbirinden güzel türkülerinin seslendirildiği akşamda Germencikli vatandaşlar unutulmaz bir akşam yaşarken, Belediye Başkanı Burak Zencirci’ye de teşekkür etti.

Başkan Zencirci ise konser sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Belediyemiz Tiyatro ve Gösteri Salonu’nda İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu’nun verdiği ’Bir Avuç Toprak Aşık Veysel; Anadolu’nun Gönül Gözü’ konseri Germencik’e keyifli bir akşam yaşattı. Sanat yönetmenimiz Şavk Eryürek ve sanat yönetmeni yardımcısı Orkun Kılıç ile tüm sanatçılarımıza emekleri, misafirlerimize de teşrifleri için teşekkür ediyorum. Gelecek ay yeni bir konser yeni bir heyecanla tekrar buluşmak dileğiyle" ifadelerine yer verdi.