21. Aşık Sümmani’yi Anma Şenlikleri ikinci günü programı Narman kent meydanında 3 bin kişinin katlımı ile gerçekleştirildi.

21. Aşık Sümmani’yi Anma Şenlikleri ikinci günü programı Narman kent meydanında 3 bin kişinin katlımı ile gerçekleştirildi.

Narman Kent Meydanında düzenlenen programda İsmail Bingöl, Aşık Sünmmani’yi anlattı. Daha sonra Narman’ın yerel sanatçısı Narmanlı Selim birbirinden güzel türküleri ile programa katılan konuklara güzel dakikalar yaşattı. Sümmani Babanın torunu Aşık Hüseyin Sümmanioğlu kısa bir konuşma yaparak şenlikleri başlatan belediye başkanına ve günümüze kadar devam ettiren bütün belediye başkanlarına teşekkür etti.

Açılış konuşmasını yapan Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, “Bugün Sümmani babayı anma şenliklerinin ikinci günündeyiz. İlk günü kendi köyünde Kur’an-ı Kerim ve Aşıklar eşliğinde anmıştık. Bugünde Narman Belediyesi önünde Sümmaninin parçaları ile halk müziği eşliğinde halk konseri ile anacağız inşallah. 21. Sümmani’yi Anma gününde onu en iyi şekilde anacağız” dedi.

Program, Aşık İsrafil Daştan ile Ozan Baki Çetin, Sümmani’nin atışmalarından örneklerin verilmesiyle devam etti. Program da Aşık Sümmani’nin şiirlerini güzel okuma yarışması yapıldı. Dereceye giren 5 kişiye Narman Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu ve Belediye Başkanı Burhanettin Eser tarafından ödül verildi.

Gizem Samsa, Sait Döşkaya’nın okudukları birbirinden güzel türkülerle eğlenen Narmanlılar ardından havai fişek gösterileri ile sahneye gelen Gurup Abdal söyledikleri türkülerle kent meydanını dolduran 3 bin kişiyi coşturdular. Program gece geç saatlere kadar devam etti.

Geceye Narman Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.