Erzurum’un yetiştirdiği ve Türkiye’nin en ünlü ozanlarından sayılan Aşık Reyhani, memleketinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan etkinlikle anılacak.

Erzurum’un yetiştirdiği ve Türkiye’nin en ünlü ozanlarından sayılan Aşık Reyhani, memleketinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan etkinlikle anılacak.

Ölümünün 16. Yılında, bıraktığı eşsiz eserlerle anılacak olan Reyhani’ nin âşıklık geleneğine verdiği katkılar da konuşulacak.

14 Aralık Çarşamba günü 19:00’da, Muhsin Koç’un sunumu ve Fevzi Budak’ın anlatımı ile gerçekleştirilecek program İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacak.

Aşık Reyhani’nin oğlu Ozan Reyhani, Şahin Sarıgül, Aşık Rahim Sağlam, Aşık Temel Turabi, Aşık Taner Öztürkoğlu, Aşık Zeki Erdali, Aşık Ahmet Poyrazoğlu ve Aşık Beyzade Aslan, Reyhani Ustanın en güzel eserlerini seslendirecekler.