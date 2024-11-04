Kırşehir’de, Türk Dil Bayramı’nın 92. yılı sebebiyle ’Aşık Paşa ve Türk Dili’ paneli düzenlendi.

Şehir protokolünün Kırşehir’in yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden birisi olan ve Türk Dili’nin öncüsü Aşık Paşa’nın türbesini ziyaretiyle başlayan programda; Aşık Paşa’nın milli varlığa etkileri alanında uzman kişilerce anlatıldı. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde yapılan programda; Kırşehirli Eğitimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Recep Kılıç, Prof. Dr. Kemal Yavuz, Prof. Dr. İlhan Şahin ve Prof. Dr. Ahmet Doğan sunum gerçekleştirdi. Program; teknolojinin hızla ilerlemesi, internet ve sosyal medyanın insan hayatını kuşatmasıyla Türkçe’nin doğru ve güzel kullanımına hassasiyet gösterilmesi, zengin dil mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından taşıdığı önem konuşuldu.