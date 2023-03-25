Halk edebiyatının önemli isimlerinden Aşık Nurhani (Nuri Kaya), Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzincan Şubesinin konuğu oldu.

TYB Erzincan Şubesi haftalık olarak düzenlediği programları Ramazan ayında da devam ettiriyor. Ramazanın ilk haftasında Aşık Nurhani, TYB’nin konuğu oldu.

Aşık Nurhani, teravih sonrası gerçekleşen programda halk edebiyatında aşıklık geleneğini anlattı ve irticalen katılımcıların her birinin isimlerini zikrederek ‘Hoş geldiniz’ temennisinde bulundu. Ardından da Ramazan ayı ile ilgili yazdığı şiirlerden örnekler sundu.

Halk edebiyatının ustalarının şiirlerinden örnekler sunan Aşık Nurhani davetlilerden aldığı ‘ayak’ ile şiirlerini irticalen sürdürdü.

Program sonunda TYB Başkan Yardımcısı Lütfi Şimşek tarafından Aşık Nurhani’ye teşekkür belgesi verildi.