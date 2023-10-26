Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Cumhuriyet’in ilan edilişinin 100’üncü yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında değerlerimize sahip çıkmak hepimizin görevidir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümü coşkusu yaşandığı bu anlamlı günde birlik ve beraberliğin daha da önemli olduğunu belirten Dr. Yıldırım mesajını şöyle sürdürdü: “100 yıl önce halkımızın hayatını değiştiren bu büyük adımı anarken, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutlama ve geleceğe yönelik umut ve heyecanı da birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz’ sözleri, geleceğe yönelik umutlarımızı daha da değerli kılıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve özlemle anarken, onların mirasını yaşatma ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıma azmimizi perçinliyor. Nice 29 Ekimleri birlikte kutlamak dileğiyle, bayramımız kutlu olsun.”