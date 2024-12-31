Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği Genel Başkanı (ASİD) Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, “Yeni yıl, tüm insanlar için barış ve huzurla gelsin” dedi.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı. “Yeni yılı, hayallerimizi gerçeğe dönüştürme kararlılığıyla karşılamalı ve bu yönde çalışmalar yapmalıyız” diyen Dr. Yıldırım mesajında, “İnsanlığın zor ve sıkıntılı süreçlerden geçtiği dönemler yaşıyoruz. Yeni yılın tüm bu sıkıntıların geride kaldığı, yaşamın her alanında beklentilerimizi karşıladığı, sağlığın yaşamımızdan eksik olmadığı birlik ve beraberliğin olduğu günlerle gelmesini temenni ediyorum. Yeni yılınızı kutluyor, ülkemiz, yüce milletimiz ve tüm insanlık için güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.