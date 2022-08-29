Hatay’ın Samandağ ilçesinde ilk defa düzenlenen "Asi Şehir Festivali" sona erdi.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde ilk defa düzenlenen "Asi Şehir Festivali" sona erdi.

Meydan mahallesinde 3 gün süren festivalde yamaç paraşütü, bisiklet turu, uçurtma şenliği, dalış, Asi nehri gezi turları ve fotoğraf yarışması düzenlendi. Yerel sanatçılar konseriyle festival sona erdi.

Festival Komitesi Üyesi Kenan Doğru, Asi Şehir Festivali’ni ilk defa düzenlediklerini belirterek, "Adından da anlaşılacağı gibi temelde Asi, farklı kültürlerin coğrafyasından akarak geliyor. Dünyada tek ters akan nehir. Biz bu festivalin bütün mahalleri kapsayacak şekilde planlamasını yaptık her toplum her renk burada olsun istedik. Bu renkler bu coğrafyayla olsun istiyoruz. Biz Asi Nehri’nin tanıtımını yaparken doğasının korunmasını istiyoruz" dedi.