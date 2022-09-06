Hatay’da Asi Nehri’nde binlerce ölü balık su yüzeyine vurdu.

Hatay’da Asi Nehri’nde binlerce ölü balık su yüzeyine vurdu.

Lübnan’daki Bekaa Vadisi’nin doğu kısmından doğan ve Türkiye’ye uzanarak Hatay’dan Akdeniz’e dökülen Asi Nehri’ndeki balıklar su yüzüne çıktı. Nehrin Samandağ ilçesinden geçen kısmında binlerce balık ölüsü görüldü. Tedirginlik duyan vatandaşlar, balık ölümlerinin nedenlerinin belirlenmesini ve önlem alınmasını istedi.

Balıkçı Serap Temizkan, "Eşimle balıkçılık yapıyorum. Asi Nehri kenarından geçerken ölü balıkları gördüm ve şoka uğradım Samandağ halkının geçimini sağladığı bir yer. Her yıl aynı şekilde ölümlerin olması bizi ciddi anlamda etkiliyor. Bu ölümlere önlem alınmazsa buradaki balıkçılık zor duruma girecek. Bir an önce bu ölümler ile ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor" dedi.