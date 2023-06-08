Hatay için ‘İklim Eylemi Asi Nehrinden Kaynaklı Atıkların Azaltılması’ projesinin temmuz ayında tamamlanacağı belirtilirken, proje ile Asi Nehrinin yeniden canlanacağı kaydedildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin Asi Nehrindeki kirlilik ile mücadele etmek için geliştirdiği proje, temmuz ayında tamamlanacak. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler, Doğa Koruma Merkezi ile Japon Hükümetinin desteklediği ’İklim Eylemi Asi Nehrinden Kaynaklı Atıkların Azaltılması’ projesinin mart ayında tamamlanması planlanırken, 6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremler nedeniyle 3 ay ertelendiğini açıkladı.

Proje çerçevesinde Asi Nehrine atık toplayıcı bariyer sistemleri kurulacak ve bariyerle tutulan atıklar sürekli toplanarak, şehir merkezinde biriken atıkların denize ulaşması engellenecek. Ayrıca kirlilik bakımından en çok etkilenen Samandağ Balıkçı Barınağına collecthor sabit atık toplayıcı sistem kurulacak ve barınak içindeki atıklar robotik sistemle toplanacak. Asi Nehri şehir merkezinde ve sulak alanlarda atık toplayıcı akuatik robot ile temizlik yapılacak ve aynı zamanda öğrencilere çevre kirliliği eğitimleri verilerek farkındalık oluşturmuş olacak.

Hem suda hem karada çalışabilen amfibi makine ile Asi Nehrinde su sümbülleri ve benzeri atık toplama çalışmaları yapılacağını ifade eden HBB ekipleri, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Hatay için projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti.