Türkiye’nin 2021 yılındaki 3,4 milyar dolar su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatına 524,8 milyon dolarlık destek veren Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB), Adana ilinden en fazla ihracat gerçekleştiren 15 üyesini ödüllendirdi. Törende duayen ihracatçı, inovatif ürün ve genç ihracatçı ödülleri de sahiplerini buldu.

Türkiye’nin 2021 yılındaki 3,4 milyar dolar su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatına 524,8 milyon dolarlık destek veren Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB), Adana ilinden en fazla ihracat gerçekleştiren 15 üyesini ödüllendirdi. Törende duayen ihracatçı, inovatif ürün ve genç ihracatçı ödülleri de sahiplerini buldu.

Adana HiltonSA Otel’de ASHİB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz’ın ev sahipliğinde ASHİB 2021 Yılı İhracat Ödül Töreni’ne Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru ve Müzeyyen Şevkin, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İhracatçı Birlik Başkanları, Adana’daki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan ASHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, 82 yıllık köklü maziye sahip ASHİB’in su ürünlerinden kanatlı etine ve yumurtaya, baldan süt ürünlerine, kırmızı et ürünlerinden sakatatlara kadar geniş ürün yelpazesinde yapılan kaliteli ve sağlıklı üretimi dünya pazarlarında değerlendirerek Türkiye’ye yüz milyonlarca dolarlık döviz kazandırdığını vurguladı. Ali Can Yamanyılmaz “Türkiye geneli su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatımız, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 38,8 artışla 3,4 milyar dolara ulaşırken bölge ihracatımız yüzde 82 artışla 524,8 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Adana ilimizin bölge ihracatına desteği ise yüzde 33 seviyesinde yansıdı.” dedi.

ASHİB’in 2022 yılında da ihracat performansındaki yükseliş ivmesini sürdürdüğünü kaydeden Yamanyılmaz, Ocak-Eylül döneminde yüzde 22,16 oranında artışla 426,7 milyon dolar ihracat değerine ulaştıklarını dile getirdi.

ASHİB olarak Adana’da üç önemli projenin hayata geçirilmesini sağladıklarını kaydeden Yamanyılmaz, öncelikle Türkiye’nin 1 milyar doları aşan su ürünleri ihracatında yüzde 30’luk artış sağlayacak Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi hakkında davetlileri bilgilendirdi. Türkiye’de bir ilk olan tarla balıkçılığı projesini Adana’nın Karataş İlçesinde 6 bin 500 dönüm alanda konumlandırdıklarını anlatan Yamanyılmaz, katma değeri yüksek balık ve su ürünlerinin üretilmesi, muhafaza edilmesi, işlenmesi, paketlenmesi, laboratuvar ve tamamlayıcı sanayi tesislerinin bölgede geliştirilmesini sağlayacaklarını, yıllık 60 bin ton üretim ve 250 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini söyledi. Yamanyılmaz, kümelenme modeliyle bölgede hayvansal gıda ihracatçılarının küresel arenada rekabetçiliğini güçlendirecek Adana Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin de Sarıçam ilçesinde 2 bin dekar alanda kurulum süreçlerin devam ettiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın himayelerinde Karataş ve Yumurtalık açıklarında planladıkları kafes balıkçılığı projesinin de yılbaşından itibaren faaliyete geçeceğini müjdeleyen Yamanyılmaz, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın himayelerinde yürüttüğümüz yıllık 50 bin ton kapasiteli kafes balıkçılığı projemiz olgunlaştı. Her türlü izin ve alt yapı çalışmaları tamamlanan bu projemizde büyük çoğunluğu Birliğimiz üyesi olan 32 yatırımcı, kısa zaman sonra üretime başlayacak. 2023 yılının ilk aylarında yavru balıklar kafeslere konularak uluslararası standartlara uygun şekilde yetiştirilecek ve istenen büyüklüğe ulaşan balıklar hasat edilerek dünya pazarlarına ihraç edilecektir. Bin 300 kişinin istihdamını sağlayacak bu projemizde yetiştireceğimiz su ürünleri ile ülke ekonomisine 150 milyon dolar döviz kazandırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Yamanyılmaz, bu önemli projelere destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, önceki dönem Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Milletvekilleri ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a teşekkür etti. Yem temini, soğuk hava depoları ve lojistik ihtiyaçlar için liman yatırımı gündemde AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru da törende yaptığı konuşmada Balıkçılık ve Su Ürünleriİhtisas OSB projesinin kurulmasına dair yasanın çıkarılmasında ilk imzayı vermekten bahtiyar olduğunu, bu önemli yatırımın hayata geçirilmesiyle Türkiye’nin su ürünleri ihracatında büyük avantajlar yakalayacağını dile getirdi. Kafes balıkçılığı projesinin de çok ciddi bir yatırım olduğunu vurgulayan Abdullah Doğru, “Bu projede yem temini, soğuk hava depolarının kurulması ve lojistik ihtiyaçların çözümlenmesi noktasında bölgeye bir liman yapılması konusunu Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile Tarım ve Orman Bakanımız ile birlikte değerlendiriyoruz.” dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise Adana’yı su ürünleri üretiminde ve ihracatında söz sahibi yapacak projelerin hayata geçirilmesinden dolayı büyük emekler veren ASHİB Yönetim Kurulu’nu ve müteşebbis ihracatçıları tebrik etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da tarla balıkçılığı ve kafes balıkçılığıyla ilgili tanıtım videolarını izlerken büyük heyecan duyduğunu ve etkilendiğini söyledi. ASHİB ihracat ailesini kutlayan Başkan Karalar, tanıtımı yapılan projelerin Adana’nın 2 milyar dolar düzeyindeki ihracatını 2,5 milyar dolara çıkaracağını, mega ölçekli petrokimya ve enerji yatırımları ile organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin devreye girmesiyle kentin dış satımının yıllık 10 milyar dolara ulaşmasını beklediğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından ödüllerin takdimine geçildi. Başarılı ihracatçılar, ödüllerini Milletvekilleri Abdullah Doğru ve Müzeyyen Şevkin ile Başkan Zeydan Karalar’ın elinden aldı. Adana İli Duayen İhracatçı Ödülü, Öz Zirve Bağırsak Canlı Hayvan Ürünleri firmasının temsilcisi Hüsamettin Şahin’e; Adana İli İnovatif Ürün İhracatçısı Ödülü Biyolojik Tarım Danışmanlık firmasının temsilcisi Lerzan Erkılıç’a; Adana İli Genç İhracatçı Ödülü Rimaş Deri, Gıda ve Hayvancılık firmasının temsilcisi Maruf Şahin’e verildi. ASHİB 2021 Yılı İhracat Ödülü alan Adanalı firmalar ise şöyle sıralandı; Ak Yem, Pilyem, SCN Nakliyat, Taşar Tavukçuluk, Şahin Tavukçuluk, Gülperi Tavukçuluk, Güler Bağırsak, Pakyürek Dış Ticaret, Sasu Su ve Tarım Ürünleri, Fazilet Kuyucu, Civkur Gıda, Hamer Bağıksak, Elif Gıda, İsmail Kurtkara ve Gülkar Tarım ve Hayvancılık.