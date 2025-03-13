Erzurum’da yapılan Okullar arası Yıldızlar Güreş Grup Birinciliğinde Erzurum’u temsil eden spor kulüplerinden biri de Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü oldu. Özellikle Antrenörler İsmail Hakkı Özkan ile Semih Günal ve Recep Köse’nin iş başına gelmesiyle birlikte ASH güreş takımın alt yapıda şaha kalktı.

Okullar arası Yıldızlar Güreş Grup Şampiyonasında ASH’den Muhammet Demirci ile Muhammet Yılmaz altın madalya kazanırken, Eyüphan İspirli bronz madalya elde etti.

Erzurum temsilcisinin başarı elde eden sporcuları, Türkiye Şampiyonasına katılacak. Antrenör İsmail Hakkı Özkan, "Bizlere destek olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Hasan Aykut’a, Kulüp Başkanımız Nihat Polat’a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur’a, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez ile İl Temsilcimiz Eren Turan Dursun’a teşekkür ediyoruz" dedi.