Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce depremzede çocuklar için koruyucu aile olma hususundaki talepler konusunda açıklama yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce depremzede çocuklar için koruyucu aile olma hususundaki talepler konusunda açıklama yapıldı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Deprem nedeniyle çocuklarımızın koruyucu aile veya evlat edinme yoluyla bakımını sağlamak isteyen vatandaşlarımız için açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız ilk olarak Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımıza alınmakta gerekli bakımları yapılmakta ve ailelerine ulaşma çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda hukuki durumları netleşmeyen çocuklar için koruyucu aile ve evlat edinme gibi aile odaklı hizmetler gerçekleştirmemektedir. Koruyucu aile ve evlat edinme hizmetleri mesleki çalışma ve inceleme süreci gerektirmekte olup söz konusu süreçler tamamlanmadan başvuran vatandaşlarımıza koruyucu aile ve evlat edinme statüsü verilmemektedir. İlimiz özelinde hali hazırda depremzede ve refakatsiz olup koruyucu aile ve evlat edinme hizmetine uygun çocuk bulunmamaktadır. Ancak ilerleyen süreçte aile odaklı hizmetlerden faydalandırılması gereken tüm çocuklarımız için depremzede olup olmamasına bakılmaksızın yasal mevzuat kapsamında il müdürlüğümüzce başvurular alınacaktır."