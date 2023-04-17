Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum’a galen depremzedelere psiko sosyal destek hizmeti sunulduğunu belirterek, psikososyal destek almak isteyen afetzedelerin kuruma ve psikososyal destek ekibine başvurmasını istedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İlbaş, "Afet dönemlerinde bireysel ve toplumsal iyilik halinin sağlanması için büyük önem taşıyan psikososyal destek hizmetleri afetle mücadelede yapılacakların başında gelmektedir. Hem deprem bölgelerinde yaraları sarmak, hem de ilimize gelen afetzedelerimize destek ekiplerimizle yaşadıkları travmanın etkilerini en aza indirmeyi hedefliyoruz. Amacımız depremzedelerimizin yaralarını sarmak. Psikososyal destek ekibimiz sahada ve depremzedelere gereken desteği vermeye hazırız’’ dedi.

ASH İl Müdürlüğünce psikososyal destek ekibinin çalışmaları konusunda görsel çalışma yayımlandı.