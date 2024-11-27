Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Erzurum’da “Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı başlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen "Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı" başladı. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, 5 gün sürecek olan programın, aile, çocuk, kadın, engelli bireyler ve toplum başlıklarını ele alındığını, bakım personeli ile meslek elemanlarının bilgi ve becerilerini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Aykut, hizmet içi eğitimi önemsediklerini belirterek, “Bugün burada, aile, çocuk, kadın, engelli bireyler ve toplum gibi hizmet verdiğimiz alanların tamamına önemli katkılar sunmayı hedefleyen bu anlamlı program için bir aradayız. Mesleki etik, mahremiyet, kriz müdahale stratejileri ve stres yönetimi gibi başlıklar, hizmet kalitemizi yükseltmek ve sunduğumuz hizmetlerde sürdürülebilirliği sağlamak açısından kritik öneme sahiptir. Bu eğitim, yalnızca mesleki bilgi ve becerilerimizi geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda toplumumuza daha etkin bir şekilde katkı sunmamıza da imkan sağlayacaktır. Bugün burada hep birlikte, insan onuruna yaraşır hizmet sunma anlayışımızı daha ileri taşıyacak bir adım atıyoruz. Bu eğitim, topluma hizmet yolunda çalışanlarımızın gücüne güç katacak. Katılımcılarımıza ve tüm destekçilere teşekkür ediyorum.” dedi.

Eğitim ve Yayın Hizmetleri Dairesi Başkanı Hüseyin Kaya ise konuşmasında, programın çocuk, kadın, engelli bireyler ve ailelere yönelik hizmetlerin daha da güçlendirilmesinde önemli bir rol oynayacağını söyledi. Kaya, bu tür eğitimlerin çalışanların karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilmek ve mesleki gelişimlerini desteklemek için bir fırsat sunduğunu ifade etti. Program süresince interaktif oturumlar, uygulamalı çalışmalar ve alanında uzman eğitmenlerin sunumları gerçekleştirilecek. Katılımcılardan geri bildirim almak amacıyla eğitimin sonunda bir değerlendirme anketi yapılacağı belirtildi.