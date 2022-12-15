Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden emekli olan personel için ahde vefa programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden emekli olan personel için ahde vefa programı düzenlendi.

ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, vefa kavramına önem verdiklerini belirterek, kuruma emek verip zor günlerde varlık gösteren emeklileri unutmamak adına böyle bir programa düzenlediklerini ifade etti.

Vefa kavramının önemini vurgulayan İlbaş, ‘’ Eski günlerde zorluk günlerinde, zor şartlarda çalışan emeklilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değişen dünyada vefa değişmesin, vefa hep aynı kalsın. Zor günlerde varlık gösteren büyüklerimizin yaptığı çalışmalarla bugünlere geldik. Vefat eden büyüklerimizinde cenazelerine katılarak, ailelerini yalnız bırakmıyoruz. Kuramlarımız geçmişe göre çok gelişti. Her geçen gün hizmet kalitemizi artırmanın gururunu yaşıyoruz. 15 kurumda 600 personelimiz görev yapıyor. Bugün yatılı kurumlarımızda yurt ortamından ev ortamına geçildi. Programı yaptığımız Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimiz engelsiz kurum olarak engellilerimize hizmet sunuyor. Amacımız iyi günde kötü güne bir araya gelerek, moral ve motivasyon sağlamak. Programımızı düzenleyen Müdür Yardımcımız İsmet Erdal ve ekibine, Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Sadrettin Güzeltepe ve ekibine, katılım sağlayan personelimiz ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum’ ’dedi.

Daha sonra söz alan emekli yönetici personel, geçmişle bugün arasında sosyal hizmet alanında önemli gelişmeler olduğunu beliterek, kurum çalışanlarının büyük bir öz veriyle görev yaptığın ifade ettiler.

Programa katılan emekli yönetici ve personel, geçmişi yad ederek, ASH İl Müdürü Cemil İlbaş ve ekibine teşekkür etti. Programa, ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, ASH İl Müdür Yardımcıları İsmet Erdal, Tamer Ekinci, Harun Akpınar, Celal Bilen, Şube Müdürleri, kurumun kıdemli çalışanları ve emekliler katıldı.