Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ve Aile Sosyal Destek Programı personeli saha ziyaretleri çerçevesinde ASH Bakanlığı hizmet modellerinden yararlanmakta olan vatandaşları ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ve Aile Sosyal Destek Programı personeli saha ziyaretleri çerçevesinde ASH Bakanlığı hizmet modellerinden yararlanmakta olan vatandaşları ziyaret etti

ASH İl Müdürü İlbaş, amaçlarının hizmet sundukları hedef kitlenin sorunlarını yerinde tespit etmek olduğunu belirterek, saha çalışmalarının sosyal hizmet açısından önemli olduğunu ifade etti.

Aile Sosyal Destek Programı çerçevesinde sunulan hizmetlere değinen İlbaş, "Aile ve Sosyal Destek Programı, aile ve bireylerin; sosyal sorunlarının daha hızlı tespiti ile sosyal hizmetler, sosyal yardımlar başta olmak üzere, kamu hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak amacıyla tasarlanmış bir programdır. Süreç talep odaklı sosyal hizmet sunumunun yanı sıra, arz odaklı hizmet sunumunu da içermektedir. Sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, İhtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve uygulanması, Gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması, Sosyal risklerin belirlenmesi ve önleyici tedbirlerin alınması, Etkili bir izleme/denetim sisteminin oluşturulması, Sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması suretiyle, Yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Belirli periyotlarla Aile Sosyal Destek Programında görevli meslek elemanlarımızla birlikte kurum idarecileri olarak saha çalışmalarına katılıp, hizmet alan vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz’’ diye konuştu.