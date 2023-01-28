Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi’nde (ASGEM) ayakkabı atölyesi faaliyete geçti.

Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi’nde (ASGEM) ayakkabı atölyesi faaliyete geçti.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu ve yönetim kurulunun Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi’ne (ASGEM) yönelik çalışmaları meyve verdi. Yoğun girişimler sonucunda Türkiye’nin önemli ayakkabı firmaları üretim ve istihdamın arttırılması için çalışan ASGEM’de üretim yapmaya başladı.

Adıyaman Valiliği, Belediye Başkanlığı, Üniversite, Ticaret ve Sanayi Odası ve OSB Başkanlığı’nın ortaklığında OSB’de kurularak Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinasyonunda hayata geçirilen ASGEM’de konfeksiyon, mobilya ve gastronomi kursları sonrasında ayakkabı atölyesi de faaliyete geçti.

ATSO’nun öncülüğünde faaliyetlerini sürdüren ASGEM’de ayakkabıcılık sektörünün gelişimi için önemli bir adım atılarak Türkiye’nin önemli ayakkabı firmaları makine ve ekipman tedariki sonrasında üretim yapmaya başladı. Adıyaman’da büyük bir istihdam açığını da ortadan kaldıracak olan ’Ayakkabı Kent’ Projesi için mesleki eğitim çerçevesinde istihdam ve üretime yönelik kalifiye eleman yetiştiriliyor.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu, Başkan Yardımcısı Haci Dikmen, Meclis üyeleri Fehmi Yılmaz ve Uğur Alagöz ASGEM’de ayakkabı üreticileri ile bir araya gelerek atölyeleri gezdi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlimizde kalifiye eleman noktasında büyük bir boşluğu dolduran Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezimizde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ülkemizde 6 büyük sektörden bir tanesi olan ayakkabı sektörünün ilk firmalarını ilimize getirerek üretim yapmaları için destek olduk ve çabalarımız olumlu sonuçlandı.İnşallah önümüzdeki süreçte bu sektör ilimizde daha da gelişir ve ülkenin merkez üssü durumuna gelir. Adıyaman ayakkabı sektöründe ivme kazanacaktır. Kalifiye eleman açısından ilimizde istihdama yönelik ayakkabı sektörünün gelişmesi için gayretlerimiz sürecek. Sadece ayakkabı alanında 90 kişi hem istihdam ediliyor hem de kalifiye eleman olarak hazırlanıyor.Bizim hedefimiz Adıyaman’da üretim yapan A’dan Z’ye, sektör ayrımı yapmaksızın, kimin ne ihtiyacı var ise işi bilen insanları yetiştirip işverenin bu ihtiyacını karşılayarak, istihdama katkı sağlamaktır.Bizlere destek olan Sayın Valimiz Mahmut Çuhadar’a, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç’a ve paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İldeki sanayi tesislerinin kalifiye eleman sıkıntısını gideren ve Adıyaman sanayisinin daha çok AR-GE ve innovasyona yönelmesini sağlayan Sanayi Geliştirme Merkezinde laboratuvarlar, tekstil ve konfeksiyon, gastronomi, mobilya, elektrik alanına yönelik uygulama atölyeleri, eğitim salonlarıve bilgisayar sınıfları yer alıyor.