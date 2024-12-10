2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri görüşmelere başlıyor. İlk toplantıdan sonuç alınması beklenmiyor.ANKARA (İGFA) - 2024 yılı için tek sefer zam alan asgari ücretli, enflasyon yükünün altında, açlık sınırına yakın bir noktada yaşamak zorunda kalıyor. Bu nedenle gözler 2025 yılı asgari ücret zam oranına çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde saat 16.00'da yapılacak toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç, yarın resmi olarak başlayacak.

Hatırlanacağı gibi asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.