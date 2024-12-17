Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı üçüncü toplantı tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak toplantı 19 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA) - Milyonlarca işçinin heyecanla beklediği 2025 yılı asgari ücretini belirleme sürecinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını gerçekleştirecek.

İşçi, işveren, sendika ve hükümet temsilcilerinin katılacağı toplantı, 19 Aralık 2024 Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılacak.

Komisyonun ilk iki toplantısında asgari ücrete dair bir rakam konuşulmazken, üçüncüsü yapılacak yeni oturumda işçi ve işveren taleplerinin yanı sıra ekonomik göstergelerin detaylı şekilde ele alınması bekleniyor. Bu toplantıda asgari ücretin belirlenmesine yönelik somut adımlar atılması hedefleniyor.

Aralık ayı sonuna kadar açıklanacak yeni asgari ücretin 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.