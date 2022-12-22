Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ve Çalışma İstatistikleri Daire Başkanlığı tarafından asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ve Çalışma İstatistikleri Daire Başkanlığı tarafından asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti açıklandı.

Bu senenin başında 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak hesaplanan asgari ücret, temmuz ayında yapılan iyileştirme çalışmasıyla 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak belirlenmişti. Bu ücretin işverene maliyeti ise 7 bin 603 lira 43 kuruştu. Brüt 6 bin 471 lira olan asgari ücretin, bin 3 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyordu.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 54,54 oranında zam ile net 8 bin 506 lira olarak açıklandı. Bu seneki hesaplamalarda brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücretin bin 401 lira 12 kuruşu SGK primi, 100 lira 8 kuruşunu işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. Buna göre yeni yılda verilecek net asgari ücret, toplam bin 501 lira 20 kuruşluk kesintiyle beraber net 8 bin 506 lira oldu.

Ocak 2023’ten itibaren verilecek olan asgari ücretin işverene maliyeti de belli oldu. Yapılan hesaplamaya göre brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücrete ek olarak bin 551 lira 24 kuruş SGK primi (işveren payı), 200 lira 16 kuruş da işveren işsizlik sigorta primi eklendi. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş olarak hesaplandı.