Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri’nde (ASFİM) yeni dönem kurs kayıtları başladı. Kurslar için 25 Haziran’a kadar online kayıt yapılacak, dersler ise 3 Temmuz’da başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ASFİM, vatandaşları sağlıklı ve hareketli yaşamla buluşturmaya devam ediyor. ASFİM’in ücretsiz spor hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların yeni dönem kayıtları için 12 -25 Haziran tarihleri arasında internet adresinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Pilates, fitness, reformer

ASFİM kursları 3 Temmuz’da başlayacak. Profesyonel eğitmenler eşliğinde ücretsiz spor yapma imkânı sunan ASFİM’lerde vatandaşlar için fitness, step-aerobik, pilates, wellness reformer, zumba, çocuklar için temel cimnastik dersleri ve parkinson hastaları için de egzersiz kursları verilecek.

Kadınlara savunma sanatı eğitim

ASFİM’de ayrıca ’ileri yaş için egzersiz’ kursu ile 60 yaş üstü vatandaşlar için özel çalışma programıyla formda kalmalarını sağlayacak. ASFİM yaz kurslarında kadınlara özel savunma sanatı eğitimi de verilecek.

Onlıne başvuru

ASFİM’in kurslarından ücretsiz faydalanmak isteyen vatandaşlar, 25 Haziran’a kadar online olarak başvuru yapabilecek. Kurslar, 3 Temmuz’da başlayacak.