Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) Antalyalıları sporla buluşturmaya devam ediyor.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla, Antalya’da, 7’den 70’e herkesin spor yapması için birçok imkan sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) ücretsiz spor yapmak isteyenlerin buluşma adresi olmaya devam ediyor. Antalyalılar, sağlıklı bir yaşam için, ASFİM’leri tercih ediyor. ASFİM’lerde sağlıklı yaşamın yanında, sosyalleşme imkanı da bulan Antalyalılar, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu bu hizmetten son derece memnun.

13 ilçede ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ASFİM, vatandaşın hareketli ve sağlıklı bir yaşam geçirebilmesi adına, şehrin 13 ilçesinde faaliyetlerini sürdürüyor. 13 ilçede 6 bine yakın kursiyer, ASFİM imkanlarından faydalanıyor. ASFİM, fitness, pilates, reformer, step aerobik, zumba, çocuk jimnastiğinin yanında, kadınlara özel savunma sanatı, ileri yaş ve Parkinson hastalarına yönelik özel dersleriyle, birçok branşta vatandaşlara tamamen ücretsiz hizmet veriyor.

Çocuklar da ASFİM’de

Özellikle çocuklara yönelik yapılan çocuk jimnastiği kursu, çocukların ilgi odağı oluyor. 13 ilçede yaklaşık 450 çocuk ASFİM’de jimnastik eğitimi alıyor. Böylece çocuklar genç yaşlarda spora eğilerek, gelecek yıllara güçlü ve zinde bir şekilde hazırlanıyor.

Nurettin Tonguç: “ASFİM sayısı 15’e çıkacak”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, ASFİM’lerin 13 ilçede hizmet verdiğini, bu sayının yakın zamanda 15’e çıkarılacağını söyledi. Tonguç, “Döşemealtı Yeşilbayır Mahallesi’nde ve Sedir Spor Kompleksi’nde iki yeni yeni ASFİM açılacak. Biz, vatandaşlarımızın sporu hayatına dahil etmesini, yaşam kalitesini arttırmasını istiyoruz. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde eğitimler veriyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerine göre kurslar açıyoruz. Onlardan da çok olumlu geri dönüşler alıyoruz” dedi.

Online kayıt

Haftanın 7 günü, 09.00 ila 22.00 saatleri arasında, uzman eğitmen kadrosuyla hizmet veren ASFİM’lerin kapıları, 7’den 70’e tüm Antalyalılara açık. 2 ay süren her kurs döneminden sonra, isteyen vatandaşlar diğer kurs döneminde de, istediği kursa kayıt olma imkanına sahip. ASFİM’in ücretsiz kurslarından faydalanmak isteyen vatandaşlar, “genclikspor.antalya.bel.tr” adresinden online olarak kaydını yaptırabiliyor.