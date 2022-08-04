Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesinde Eski Manisa Yolu olarak bilinen alternatif güzergâhta sıcak asfalt çalışmasının ardından kaldırım düzenlemesi işine başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesinde Eski Manisa Yolu olarak bilinen alternatif güzergâhta sıcak asfalt çalışmasının ardından kaldırım düzenlemesi işine başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yapım, Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu ile birlikte Eski Manisa Yolu’nda incelemelerde bulundu. Çalışan ekiplere kolaylıklar dileyen Topkaya, yapılan çalışma hakkında bilgiler verdi. Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından daha öncesinde sıcak asfaltı atılan Eski Manisa Yolu’nda kaldırım düzenlemesi işine başladık. Ekiplerimiz burada kaldırımların üzerine yaklaşık 8 bin metrekarelik kilit parke taşı kaplaması yapacaklar. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması noktasında Büyükşehir Belediyemize ait Salihli’deki Kilit Parke, Beton Boru ve Büz Fabrikası’nda üretilen parke taşlarını burada kullanıyoruz. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde ilerliyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.