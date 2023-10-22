Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları, Bahçelievler ve Hürriyet mahallelerinde asfaltlama çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

Birçok mahallede yeni yerleşim alanlarına yol açma ve altyapı çalışmaları başta olmak üzere birçok alanda faaliyetlerini sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları, kış mevsimine yetiştirmek amacıyla çalışmalarını gündüz ve gece boyunca sürdürüyor. Çalışmaları kapsamında bazı alanlarda kilit parke taşı çalışması da yapan ekipler, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan alanlarda da gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdi.