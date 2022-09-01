Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmalarında asfaltlama işinin, gerekli bekleme süresi sonrasında yapılacağı bilgisi verildi.

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmalarında asfaltlama işinin, gerekli bekleme süresi sonrasında yapılacağı bilgisi verildi.

Belediye Başkanlığından yapılan bilgilendirici açıklamada çalışmalar hakkında,"Atatürk Bulvarı başta olmak üzere birçok noktadaki altyapı çalışmaları sorunsuz şekilde devam etmektedir. Çalışma boyunca sabır göstererek, yanımızda olan ve destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Atatürk Bulvarı üzerinde başlayan ve bir ay sürmesi planlanan çalışmalar, ekiplerimizin gayreti sonucunda 13 günde tamamlandı. Çalışmanın gerçekleştirildiği zeminde gerekli toprak oturması ve bekleme işleminin tamamlanması sonrasında asfaltlama işi yapılacaktır. Söz konusu asfaltlama işi için gerekli araçlar ve ekipler hazırda beklemektedir. Esnaf ve vatandaşlarımızın tozdan etkilenmemesi amacıyla gün içerisinde belirli saatlerde ıslama çalışması yapılmaktadır. Sağlıklı bir çalışmanın gerçekleşmesi için belirli bir sürenin beklenmesi gerekmektedir. Çalışmanın Eylül ayında tamamlanarak, cadde ve sokaklarımızı en güzel şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz" ifadelerine yer verildi.