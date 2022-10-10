Karabük’ün Safranbolu ilçesinde devam eden asfaltlama çalışmaları Emek Mahallesi’nde sürüyor.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde devam eden asfaltlama çalışmaları Emek Mahallesi’nde sürüyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, amaçlarının asfalt sezonu tamamlanmadan 20 bin ton hedefini yakalamak olduğunu söyledi.

Emek Mahallesinde sökme ve kazıma çalışmasının başladığını ifade eden Başkan Köse, “Vatandaşlarımızın kış aylarında hiçbir sorunla karşılaşmamaları için arkadaşlarımız gece gündüz demeden hızlı bir şekilde programa bire bir uyarak çalışıyorlar. Sezon sonunda ilçemizde asfalt ile ilgili bir sorun kalmayacak“ dedi.