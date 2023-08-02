Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin birçok noktasında deformasyona uğrayan yollarda bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları yapılıyor.

Kent merkezindeki tüm yollarda bakım, onarım, asfalt ile yama çalışmalarına devam eden ve vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve sürücülere konforlu bir yolculuk sağlamak amacıyla çalışan Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt çalışma ekipleri, tüm yollarda asfalt, yama ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Depremden ve kış aylarında zarar gören yollar da, tek tek onarılmaya çalışılıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Yaşadığımız afet sonrası yollarda oluşan tahribat sonrası, planlı ve programlı şekilde sürdürdüğümüz asfaltlama ve yama çalışmalarına özveriyle devam ediyoruz. Şehrin genelinde alt yapı sorununu çözdükten sonra üst yapıya da geçerek vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin konforlu bir yolculuk sağlaması amacıyla çalışan Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” diye konuştu.