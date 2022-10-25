Batman Hasankeyf karayolunda seyir halindeki asfalt maddesi yüklü tanker alev aldı.

Batman Hasankeyf karayolunda seyir halindeki asfalt maddesi yüklü tanker alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, Batman Hasankeyf karayolunda seyir halindeki tankerin lastiklerinin alev aldığı ihbarının 112 acil çağrı merkezine düşmesi üzerine Batman itfaiyesine bağlı ekipler olay yerine yönlendirildi, Batman itfaiyesi ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çok sürmeden söndürülen tankerin asfalt maddesi yüklü olduğu bildirildi. Yangın sonucu araca ait üç adet lastik yanarken araçta maddi hasar oluştu.