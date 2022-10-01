Konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Denizcilik Genel Müdürlüğü, “Kocaeli Tüpraş iskelesinde bağlı bulunan Türk bayraklı T.ADALYN gemisinin asfalt yüklemesi sırasında hortumun kopması nedeniyle deniz kirliliği meydana gelmiştir. Temizlik çalışmalarına Bölge Liman Başkanlığımız koordinasyonunda başlanmış olup en kısa zamanda bitirilecektir” ifadelerine yer verdi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Tüpraş limanında gece saatlerinde, iskelede bağlı bulunan Türk bayraklı T.ADALYN gemisinin asfalt yüklemesi sırasında hortumu koptu. Kopan hortum sebebi ile denizde kirlilik oluştu. Bunun üzerine Denizcilik Genel Müdürlüğü ekiplerince kirliliği gidermek adına çalışma başlatıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.