Alanya Belediyesi şehir merkezinde başlattığı asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Alanya Belediyesi şehir merkezinde başlattığı asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Alanya Belediyesi, son olarak Şekerhane Mahallesi Lale Sokak’ta asfalt yenileme çalışması başlattı. Fen İşleri Müdürlüğünce başlatılan çalışmalarda ilk olarak caddedeki ekonomik ömrünü tamamlamış olan asfalt freze makinesi ile kaldırılırken yol iş makineleri ile asfalt için hazırlanıyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Asfalt yenileme çalışmalarımız çerçevesinde vatandaşlarımızı konforlu bir yola kavuşturmak için ekiplerimiz mesai kavramı gözetmeden aralıksız çalışma yapıyor. Geçen hafta Hacet Mahallesi’nde başlattığımız asfalt yenileme çalışmamız Kadıpaşa Mahallesi’nden sonra Şeker hane Mahallesi’nde devam ediyor. Vatandaşlarımızı kaliteli, konforlu cadde sokaklara kavuşturmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.