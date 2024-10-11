DÜZCE (İHA) – Düzce’de kış ayları öncesinde yollarda ki bozulmalar asfalt yama çalışmaları ile kapatılıyor.

Kış ayları öncesinde Düzce’de ekiplerin hummalı çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Düzce İl özel İdaresine bağlı yol ve ulaşım hizmetleri müdürlüğü ekipleri köy yollarında bozulma olan bölgelerde asfalt yamalamalarını sürdürüyor. Çökme yapan, bozulan veya çeşitli sebepler ile yollarda oluşan sorunları kış ayları öncesinde bakım onarımını yaparak köylülerin kullanımına sunuyor.