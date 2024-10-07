DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel idaresi ekipleri bozulan köy yollarında asfalt yama çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Düzce’de köy yollarının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Kaynaşlı ve Yığılca’da bulunan İlçe Özel İdare müdürlüğü ekipleri Darıyeri Hasanbey ve Redifler köyünde bozuk olan yollarda yamalama çalışmalarını tamamladı. Köylülerin sürüş konforunu ve güvenliğini arttırmayı hedefleyen ekipler, kış ayları öncesinde tüm yollarda yol çalışmalarını tamamlamayı planlıyor.