Diğer taraftan ekiplerimiz İkizhüyük Mahallesi Hacı Ali Caddesinde asfalt serim çalışmasını tamamlayarak, Zığra Mahallesi Tugay Caddesinde çalışma başlattı.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri, planlanan program dahilinde asfalt serim çalışmalarını hızla sürdürüyor. Ekipler Zafertepe Mahallesinde daha önce kilit taşı olan ve yağmur suyu hattı çalışması tamamlanan Kurtuluş Caddesinde asfalt serim çalışmasını başlattı. Kurtuluş Caddesindeki çalışmanın ardından ekipler, üst yapısı bulunmayan İstikbal Caddesi, Doruk Caddesi, Efsane Sokak, Bozkır Sokak ve bağlantı yollarında asfalt çalışmasına başlayacak.

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Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri, şehrin her noktasında çalışmalarını yürütüyor. Yapılan çalışmalarla birlikte şehrin yol konforu artıyor.

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