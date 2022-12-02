Bilecik İl Özel İdaresi asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Bilecik İl Özel İdaresi asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Bilecik İl Özel İdaresi kış öncesi çalışmalarına hız verdi. Yaz aylarında alt yapı çalışmalarına hız veren ekipler kış öncesi de alt yapısı tamamlanan bölgelerde asfaltlama sürüyor. Bilecik’in Tozman köy yolu üzerinde plent miks temel (PMT) serim çalışmasını tamamlayan Bilecik İl Özel İdaresi asfaltlama çalışmalarına başladı. 5 bin 200 metrelik köy yolunda 6 bin 500 ton asfalt kullanılarak bitümlü sıcak asfalt kaplama yapılacak olup vatandaşların hizmetine sunulacak.

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, “Tozman Köyü yolumuzun asfalt öncesi PMT serim çalışmalarımızın sonuna geldik. Önemli bir yolumuz ve kısa sürede de asfalt çalışmamız sona erecek. Çalışmalarımız sonrası vatandaşlarımızın yolculuk konforu artacak” dedi.