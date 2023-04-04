Mardin’de ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürecek Aşevi ve Çölyak Fırını Projelerinin çalışmaları bitme aşamasına geldi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor. Ramazan ayı dolayısıyla 50 bin yardım kolisi dağıtan Büyükşehir Belediyesi kent genelinde günlük bir öğün olmak üzere 10 bin kişilik yemek dağıtımı yapacağı Aşevi Projesi ile çölyak hastalarının en büyük sorunlarından olan glütensiz unlu mamullerin üretimi Çölyak Fırını Projesinin çalışmaları Büyükşehir Belediyesi yerleşkesinde bitme aşamasına geldi.

373 metrekare olan üzerine yapılacak Aşevi Projesi, pişirme alanı, kuru depo, hamur hazırlık alanı, et ve tavuk hazırlık alanı, sebze hazırlık alanı, soğuk hava depoları, bulaşıkhane ve idari alan yer alacaktır. 276 metrekare alan üzerine yapılan Çölyak Fırını Projesinde, fırın alanı, un ambarı, kiler, soğuk hava deposu, bulaşıkhane gibi gerekli birimler yer alıyor.

Her gün 10 bin kişiye sıcak yemek

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile koordineli şekilde belirlenen ihtiyaç sahibi aileler faydalanacak. 10 ilçede kurulacak dağıtım noktalarında günlük bir öğün olmak üzere 10 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılacak.

Çölyak hastalarının en büyük sorunlarından olan glütensiz unlu mamulleri ihtiyacını gidermek amacıyla yapılacak çölyak fırınında üretilecek mamuller, kent genelindeki ihtiyaç sahibi hastalara ücretsiz dağıtılacak.