Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay işbirliğinde Denizli’de faaliyete geçen “Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Aşevi” ilk yemeklerini kente misafir olarak gelen depremzedeler için hazırladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay işbirliğinde Denizli’de faaliyete geçen “Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Aşevi” ilk yemeklerini kente misafir olarak gelen depremzedeler için hazırladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından tüm imkanlarıyla başlattığı seferberlik çalışmalarını sürdürüyor. Aralık 2022’de Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay işbirliğinde Denizli’de faaliyete geçmesi için protokolü imzalanan “Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Aşevi” projesi hayata geçirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) kaydını yaptırmasının ardından Denizli Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) yerleştirilen afetzedeler için Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Aşevi’nde öğle yemekleri pişirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Hürriyet Mahallesi’nde tüm araç, gereç ve ekipmanlarıyla işletmeye hazır hale getirdiği Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Aşevi’nde hazırlanan ilk yemekler KYK’da misafir edilen afetzedelere ikram edildi.

Yaraları hep birlikte saracağız

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlarıyla gayret etmeye devam ettiklerini belirtti. Geçen Aralık ayında Kızılay ile güzel bir protokol imzaladıklarını hatırlatan Başkan Osman Zolan, “Protokolünü imzaladığımız Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Aşevimiz faaliyetine başladı ve ilk yemeklerini şehrimizde misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimiz için hazırladı” dedi. Afetin yaralarının sarılması için gerek deprem bölgesinde gerekse Denizli’de tüm Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin canla başla çalıştığını kaydeden Başkan Zolan, “Bu zor günlerimizde bir ve beraber olup yaraları hep birlikte saracağız. Emek veren katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.