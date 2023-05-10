Yıl boyunca verdiği kültür-sanat kurslarıyla küçükten büyüğe Aliağalıların sosyal hayatına renk katan Aliağa Belediyesi Sanatevi’nin (ASEV) yaz dönemi kurs kayıtları, 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü başlıyor. Aliağa Gençlik Merkezine yapılacak başvurular, 18 Mayıs 2023 Perşembe günü son bulacak.

Aliağa Belediyesi Sanatevi’nin (ASEV) yaz dönemi kurs kayıtları için geri sayım başladı. Kayıtların 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü başlayacağı bildirildi. Kursiyerler; gitar (9 yaş ve üzeri), keman (9 yaş ve üzeri), piyano (9 yaş ve üzeri), ud (9 yaş ve üzeri), bağlama (9 yaş ve üzeri), ney ( 9 yaş ve üzeri), bateri (9 yaş ve üzeri), çocuk tiyatrosu (8-15 yaş arası), yetişkin tiyatrosu (16 yaş ve üzeri), resim (9 yaş ve üzeri), halkoyunları (9 yaş ve üzeri), bale (6 yaş ve üzeri), modern danslar (6 yaş ve üzeri), işaret dili (16 yaş ve üzeri), Türk sanat müziği korosu (16 yaş ve üzeri), Türk halk müziği korosu (16 yaş ve üzeri), ukulele (9 yaş ve üzeri), gençlik korosu (16-25 yaş arası), çocuk korosu (9-15 yaş arası) branşlarına kayıt yaptırabilecek.

Kurs kayıtları, Aliağa Gençlik Merkezi 2. Kat ASEV öğrenci işlerinden gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, Aliağa Gençlik Merkezinin 0232 616 7071 numaralı hattını arayarak da detaylı bilgi alabileceği belirtildi.