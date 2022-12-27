Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) 2022 yılı kültür sanat etkinliklerini Türk Halk Müziği (THM) Korosu’nun ‘Solistler Geçidi’ ile tamamlıyor.

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) 2022 yılı kültür sanat etkinliklerini Türk Halk Müziği (THM) Korosu’nun ‘Solistler Geçidi’ ile tamamlıyor.

Çıktıkları her platformda kulakların pasını silen THM Koristleri, yılın son konserinde Anadolu ezgilerinden oluşan repertuar ile dinleyenlere türkü ziyafeti sunacak. Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda 29 Aralık 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek konser saat 20.00’de başlayacak. Konserde THM Korosu’ndan 9 solist solo performanslarıyla hünerlerini sergileyecek. ASEV THM Koro Eğitmeni Ali Hikmet Gökçen’in şefliğinde organize edilecek konserde sahne alacak solist ve seslendirecekleri eserler şöyle:

"Aysel Özcan: Seher vakti çaldım yârin kapısını / Yüce dağ başında kar boran boran,

Remziye Şimşek: Pınar başından bulanır / Kavurma koydum tasa

Şenay Toydemir: Al yazmamın oyası / Yaylalardan ovalara hadi gari

Zehra Yurttagül: Yüce dağ başında yanar bir ışık / Pınarın başında testin varimiş

Zuhal Karakaş: Geldim şu alemi ıslah edeyim / Yoruldum yorgunum

Bahattin Korkmazer: Şen olasın Ürgüp / Bülbüle su verdim altın tas ile

Ümit Kanıtemiz: Evlerinin önü yoldur, al Fadimem / Sendeki kaşlar

Şakir Bozak: Nayino / Oy çalamadım gitti Sürmene havasını

Hasan Düzenli: Ağlama yar ağlama / Hele yar yar zalim yar."