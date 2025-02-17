Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahne alan Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk Halk Müziği (THM) Korosu türkü tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen konsere Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Aliağa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Serap Cerrahoğlu ve çok sayıda türkü sever katıldı. Anadolu’nun farklı yörelerinden derlenen birbirinden değerli eserler ASEV THM korosu tarafından seslendirildi. Salonu dolduran türkü tutkunları, koronun söylediği tüm şarkılara eşlik etti. ASEV THM Eğitmeni Ali Hikmet Gökçen yönetiminde gerçekleştirilen konserin repertuarında 22 eser yer aldı. Kimi zaman koro kimi zaman solo halinde icra edilen konser, Trabzon yöresinden ‘Kahveciler Kahve Koyar Fincana’ adlı parçayla başladı. Yaklaşık iki saat süren konser, Ağrı yöresine ait ‘Tarama Yar Tarama’ adlı parçayla son buldu. Dinleyenlere türkü ziyafeti sunan konser sonunda koristler ayakta alkışlandı. Konserin son bölümlerinde davet üzerine sahneye gelen Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, koristler başta olmak üzere konserin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ederek koro şefi Ali Hikmet Gökçen’e çiçek takdim etti.