Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk Halk Müziği Korosu, 2022 yılını türkülerle uğurlayarak bir program düzenledi, katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk Halk Müziği Korosu, 2022 yılını türkülerle uğurlayarak bir program düzenledi, katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk Halk Müziği Korosunda eğitimlerini sürdüren solistler, atölye çalışmaları çerçevesinde düzenlenen solistler geçidi konseri ile dinleyenlere türkü ziyafeti sundu. Aliağa Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen konserde türküseverlerin karşısına çıkan koristler; Aysel Özcan, Remziye Şimşek, Şenay Toydemir, Zehra Yurttagül, Zuhal Karakaş, Bahattin Korkmazer, Ümit Kanıtemiz, Şakir Bozak ve Hasan Düzenli, solo performansları ile salonu dolduran dinleyicilere türkü şöleni yaşattı.

Performanslarıyla dileyenleri kendilerine hayran bırakan solistlere konser boyunca Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve katılımcılar birlikte eşlik etti. Sahnede toplam 18 eser seslendiren solistler, konser sonunda ayakta alkışlandı.

2022 yılını türkülerle uğurlarken yeni yılı yine hep birlikte türkülerle karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Solistlerimize, saz sanatçılarımıza, koromuz için büyük emekler harcayan Ali Hikmet hocamıza ve tüm konserlerde salonları dolduran türküseverlere çok teşekkür ediyorum. Halkımıza türküler gibi ömürlük, türküler gibi saf, türküler gibi temiz ve türküler gibi sevgi dolu bir yıl diliyorum” dedi.