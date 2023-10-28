ASELSAN’lılar, Cumhuriyetin 100.yılında Eymir Gölü çevresinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Askerî Elektronik Sanayi (ASELSAN) Genel Müdürü Ahmet Akyol, ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyen ASELSAN ailesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanına ortak oldu. Cumhuriyetin başkenti Ankara’da gerçekleşen yürüyüşe ASELSAN yöneticileri, ASİL Spor ve Sanat Toplulukları, ASELSAN çalışanları ve emeklileri, ASELSAN MTAL öğrencileri, Ankara Fen Lisesi öğrencileri katıldı.

Türk bayrakları taşıdılar

ASİL Bisiklet Topluluğu bisikletler ile yürüyüşü başlatırken, ASELSAN MTAL ve Ankara Fen Lisesi öğrencileri Türk Bayrağı ve ASELSAN bayrağını taşıyarak yürüyüşe katıldı. Eymir Gölü çevresinde gerçekleşen 11 kilometrelik cumhuriyet yürüyüşü parkurunu tamamlayan ASELSAN’lılar 100’üncü yıl için özel tasarlanan madalyayı almaya hak kazandı.

ASELSAN Genel Müdürü Akyol, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünü kutlayarak, şunları söyledi:

“Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşamak için buluştuk. 100 yıllık cumhuriyetimizin yarım asrına damga vuran bir şirketiyiz. İstiklal yürüyüşümüzün yad edilmesi için yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.”