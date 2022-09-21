Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik, aviyonik sistemleri içeren 31,81 milyon dolar tutarında bir satış sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik, aviyonik sistemleri içeren 31,81 milyon dolar tutarında bir satış sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik olarak aviyonik sistemleri kapsayan 31.81 milyon dolar tutarında bir satış sözleşmesi imzaladı. Anlaşma, sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, anlaşma hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aviyonik sistemlerdeki ASELSAN mühendisliğinin milli gücünü global arenaya taşımaya devam ediyoruz. Ülkemize, sektörümüze ve dünya havacılığına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.