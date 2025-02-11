ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, radar üretimine ilişkin, "Yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımla daha yüksek kapasiteye çıkacak bir fabrikayı devreye aldık ve yeni bir fabrikanın daha temelini attık" dedi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Strateji Konferansı’nda İhlas Haber Ajansı’na 2024 yılı ASELSAN ihracatına ve Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA kamerası ASELFLIR 500’e ilişkin açıklamalarda bulundu.

"1 milyar doların üzerinde bir sözleşmeyi ASELSAN olarak imzalamayı başardık"

ASELSAN’ın 2024 ihracatına ve bu yıl gerçekleştirilen sözleşmelere ilişkin konuşan Genel Müdür Akyol, "İhracat Çalıştayı için bütün savunma sanayi sektörü bir aradayız. Her yıl buluşuyoruz, bu yıl da buluştuk. Geçtiğimiz yıl sektör için başarılı geçti. ASELSAN için de çok başarılı geçti. Sektör 7 milyar dolar ihracatı bu sene aştı. 500 milyon doları biz ASELSAN olarak aştık ve yeni projeler kapsamında da 1 milyar doların üzerinde bir sözleşmeyi ASELSAN olarak imzalamayı başardık. Aynı hızda yolumuza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"(ASELFLIR 500) 16 ülkeye ihraç ettik bir senede ve yüksek adetli üretiyor ve kullanıcılarımıza teslim ediyoruz"

Türkiye’ye dayatılan ambargoların ASELFLIR 500 gibi ürünlerin doğmasına vesile olduğunu dile getiren Akyol, "Geçen yıl burada çok konuşulan ve ambargo sebebiyle bazı sıkıntılar çektiğimiz SİHA kameraları sorulmuştu bize. O zaman bu çalıştaydı yine. Yabancılardan daha iyisini yaptık. Onlardan en az yüzde 30 daha iyi performanslı kameramız çıktı diye söylemiştim. Tam bir yıl geçti aradan. Şimdi yeni durum, 16 ülkeye ihraç ettik bir senede ve yüksek adetli üretiyor ve kullanıcılarımıza teslim ediyoruz. Bununla bir taraftan ekonomiye değer katarken, bir taraftan ordumuzun ihtiyacını çözerken, bir taraftan da bizimle ambargo ile uğraşanlara sadece yerlisini yapmakla değil, uluslararası markette de bir yılda 16 ülkeye bunu ihraç edebilecek başarıya da ulaşmakla gereken cevabı layıkıyla verdiğimizi değerlendiriyorum. Bu anlayışla biz yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Şimdi bir elektronik harp pod ailesi geliştirdik"

İnsansız hava araçları için elektronik harp podu geliştirdiklerini bildire Akyol, "Gerçekten SİHA’larımız bizim dünyada gurur duyduğumuz, dünya lideri olduğumuz alanlardan biri. Biz de ASELSAN olarak onların faydalı yüklerini geliştiren şirketiz. Kameralar bir tarafta. Şimdi bunların haberleşme sistemlerini, dost düşman tanıma sistemlerini, radarlarını çalışırken, şimdi bir elektronik harp pod ailesi geliştirdik. ANTIDOT ismiyle muhasım hava savunma radarlarını çok hassas bir şekilde uzak mesafelerden tespit etmeyi ve bunlara karşı SİHA’ları koruyacak karıştırma aldatma tekniklerini de içeren pot ailesini de artık yetenek olarak kazandığımızı, artık bunun da uluslararası camiaya çıkardığımızı bu seneki hane için söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.

"50 milyon dolarlık yatırımla daha yüksek kapasiteye çıkacak bir fabrikayı devreye aldık ve yeni bir fabrikanın daha temelini attık"

Akyol konuşmasına şöyle devam etti:

"AESA radar teknoloji olarak dünyada askeri radar alanındaki son teknoloji. Galyum nitrat tabanlı bir aileye dayanan radar ailesine sahibiz dünyadaki son teknolojiye. Bunun altındaki bütün komponentleri de yerli yapacak şekilde üniversitelerle kurduğumuz merkezlerimiz, fabrikalarımız şu anda yüksek adetli üretme evresinde. Birinci fazda büyük bir fabrikamız vardı. Geçtiğimiz günlerde yeni bir fazı devreye aldık. Yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımla daha yüksek kapasiteye çıkacak bir fabrikayı devreye aldık ve yeni bir fabrikanın daha temelini attık. Aslında temelde yetkinlik geliştirmek ve bir taraftan da seri üretim kabiliyetini de arttırmak için çalışıyoruz. AESA radar da gerçekten gerek hava savunma radarlarında gerek uçak burun radarlarında, gerek Deniz Kuvvetleri’nin kullandığı radarlarda bu teknolojimizi yaygın bir şekilde hem ordumuza, hem dünyadaki dost ve müttefiklere sunmuş durumdayız."

"92 ülkeye ihracat yapmayı başardık"

Türk milletinin desteğiyle oyun değiştirici işler yapmaya devam edeceklerini belirten Akyol, "12 bin kişilik bir aile ASELSAN, Türkiye’nin bütün kritik projelerine elektronik sistemler geliştiriyor. Kilogram başına 2 bin 400 dolara ulaştı ihracat katma değerimiz. Katma değeri arttırmaya, dünyadaki en iyi ürünleri yapmaya ve bütün bu Türkiye’nin gurur kaynağı platformlara değer katmaya ve uluslararası iş birliği odağıyla büyümeye devam edeceğiz. Bu sene şu an 21 ülkede fiziken ASELSAN’ın bayrağı dalgalanıyor. 92 ülkeye ihracat yapmayı başardık. Bu anlayışla milletimizin, devletimizin desteğiyle yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.