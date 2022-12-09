Aile Sağlığı Çalışanları Ebe Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF) Başkanı Pervin Çeltiklioğlu, “Aile sağlığı çalışanı sağlıklı kadın demek, aile sağlığı çalışanı sağlıklı gebe demek, aile sağlığı çalışanı sağlıklı bebek, çocuk, genç demek, aile sağlığı çalışanı sağlıklı bir Türkiye demek” dedi.

Aile Sağlığı Çalışanları Ebe Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF) Başkanı Pervin Çeltiklioğlu, “Aile sağlığı çalışanı sağlıklı kadın demek, aile sağlığı çalışanı sağlıklı gebe demek, aile sağlığı çalışanı sağlıklı bebek, çocuk, genç demek, aile sağlığı çalışanı sağlıklı bir Türkiye demek” dedi.

Aile Sağlığı Çalışanları Ebe Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF) Başkanı Pervin Çeltiklioğlu, Ulus Meydanı’nda kamu personeli olmayan aile sağlığı çalışanlarının sorunlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Çeltiklioğlu, dün akşam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in TBMM’de yaptığı sunumda, aile hekimliği sistemi çalışanlarının da kadro kapsamı içine dahil edilmesine teşekkür ettikten sonra Aile Hekimliği Sisteminde var olan sorunlara değindi.

Aile hekimliği sistemi çalışanları da kadro kapsamına dahil edildi

ASEF Başkanı Çeltiklioğlu, yaptığı konuşmada, kamu personeli olmayan aile sağlığı çalışanlarının özlük hakları olmadan 12 yıldır aile hekimliği sisteminde çalışmasının sorunlar yarattığından bahsederek, “Dün akşam bakanımız Vedat Bilgin’in ulusal medya aracılığı ile aile hekimliği sistemi çalışanlarının da kadro kapsamı içine dahil edildiğini açıkladı. Meclis Bütçe ve Plan görüşmelerinde özlük haklarımızın eksiksiz verileceğine dair inancımız tamdır. Aile sağlığı çalışanlarının eğitim durumlarına göre, bağlı bulundukları ilçe sağlık müdürlüklerinin kadrolarına alınması bu sorunu tamamen ortadan kaldıracaktır” dedi.

“Bu sistemin ayrılmaz bir parçasıyız”

Aile Hekimliği Sisteminde diğer sorunlarında çözüme kavuşturulması gerektiğini ele alan Çeltiklioğlu, “Beyaz reform adı altında yeni bir ek ödeme yönetmeliği çıkarılmış ve iyileştirmeler yapıldığı söylenmiş, ancak aile sağlığı ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni ve sağlık memurları ne yazık ki bu ödemelerden yararlanamamıştır” diye konuştu.

Eğitimlerinin, emeklerinin karşılığını alamadıklarını aktaran Çeltiklioğlu, “Aile Hekimliği Sisteminin ekip anlayışı içinde başarılı şekilde yürütülmesinde ve biz aile sağlığı çalışanları olarak bu sistemin ayrılmaz ve önemli bir parçası olduğumuzu tekrar sizlere hatırlatmak isteriz” ifadelerini kullandı.

“Aileden biriyiz ve yok sayılamayız”

Çeltiklioğlu, Aile Sağlığı Çalışanlarının sistemde önemli bir yere sahip olduklarına vurgu yaparak, “Aile sağlığı çalışanı sağlıklı kadın demek, aile sağlığı çalışanı sağlıklı gebe demek, aile sağlığı çalışanı sağlıklı bebek, çocuk, genç demek, aile sağlığı çalışanı sağlıklı bir Türkiye demek. İşte bu yüzden birinci basamakta var olan biz aile sağlığı çalışanları, aileden biriyiz ve yok sayılamayız” dedi.

Çeltiklioğlu, basın açıklamasını katılımcılara teşekkürlerini sunarak sonlandırdı.