Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Eğirdir Meslek Yüksek Okulu’nda otel şefleri, “Usta Çırak Buluşmaları” çerçevesinde Uzak Doğu mutfağı konusunda eğitim verdi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Eğirdir Meslek Yüksek Okulu’nda otel şefleri, “Usta Çırak Buluşmaları” çerçevesinde Uzak Doğu mutfağı konusunda eğitim verdi.

Mutfak Şefi Musa Köse, Sous Şefi Mehmet Ali Tez, Soğuk Şefi Oktay Zurna, Soğuk Şefi Erdal Ünal tarafından verilen eğitimlerde öğrenciler Uzak Doğu mutfağının en ünlü tatlarının yapımlarını hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrendiler. Ramen, suşi çeşitleri, kinoalı avokado püresi yatağında karides tempura ve somon tartar gibi lezzetlerin uygulamalı olarak yapımını öğrenen ve yapan öğrenciler, eğitim sonrasında yaptıkları yemeklerin tadına baktılar. 15 Aralık tarihinde de Ege yöresine ait Türk mutfağının eşsiz yemekleri hazırlandı. Pastacılık bölümünde şeflerin ve öğrencilerin birlikte hazırladığı Kıbrıs ekmeği ise protokolün ilgisini çekti. Ekmek lezzetiyle büyük ilgi gördü.