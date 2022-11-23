Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aşçılık öğrencileri "Gastro Antalya Uluslararası Mutfak Günleri" yarışmasında en çok madalyayı alarak birincilik kupasına layık görüldüler.

Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aşçılık öğrencileri "Gastro Antalya Uluslararası Mutfak Günleri" yarışmasında en çok madalyayı alarak birincilik kupasına layık görüldüler.

Turizm ve otelcilik sektöründe eğitim veren Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Gastro Antalya Uluslararası Mutfak Günleri" yarışmasında en çok madalyayı alarak birincilik kupasına layık görüldüler ve yarışmada liselerini "En Başarılı Lise" yaparak zirveye taşıdılar.

37 ülkeden 600 yarışmacının katıldığı 17-20 Kasım 2022 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen ve aralarında Michelin yıldızlı şeflerin de yer aldığı, toplam 100 jüri üyesi Lise Kategorinde yapılan yemeklerin değerlendirmesini yaptı.

Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; 10 öğrenci ve 2 öğretmen ile organizasyonda yer aldı. 7 farklı kategoride birçok yabancı jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda;

Bireysel Restoran Balık Tabağı yarışmasında Mustafa Siraç Savur 1’inci olarak altın madalya, Bireysel Restoran Taze Makarna Tabağında Ahmetcan Kaklıkaya 1’inci olarak altın madalya, Bireysel Restoran Tatlı Tabağında Nisa Güdücü 1’inci olarak altın madalya, Bireysel Kutlama Pastasında Hamdi Karabulut 1’inci olarak altın madalya, Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışmasında Samet Ay, Murat Eren Çim, Beyzanur Teniak 1’inci olarak altın madalya, Bireysel Restoran Ana Yemek Tabağında Emre Bektaş 3’üncü olarak bronz madalya, Yılın En İyi Lisesi Ekip Yarışmasında Nisa Güdücü, Kerem Kulez, Sema Yıldırımer 3’üncü olarak bronz madalya ile toplamda 7 altın, 4 bronz madalya alan Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aşçılık öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’yi ziyaret ederek başarılarının mutluluğunu paylaştılar.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre öğrencilere hediyeler takdim etti. İl genelinde okullarımızdan Ulusal ve Uluslararası düzenlenen çeşitli yarışmalarda katılımın olduğunu ve bu yarışmalarda öğrencilerimizin ilimizi en iyi şekilde temsil ettiğini vurgulayarak, "Eğitim ailesi olarak ektiğimiz tohumların meyvelerini almak mutluluk verici. Aşçılık Bölümü öğrencilerimizin başarısı bizleri gururlandırdı. Daha büyük başarılar kazanmalarını temenni ediyorum. Emeği geçen hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.